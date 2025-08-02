Інтерфакс-Україна
Події
13:24 02.08.2025

Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

2 хв читати
Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного вирішення війни в Україні, оскільки наступного тижня набудуть чинності суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту… Він продає це Китаю. Він продає це Індії. Він продає Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через ведення бізнесу з Росією, і Росія не матиме жодних друзів. У них не буде жодних торговельних партнерів. І їхня здатність фінансувати цю війну закінчиться", - сказав він в інтерв’ю Newsmax.

За словами Вітакера, припинення вогню можна досягти лише дипломатичним шляхом та шляхом переговорів. "Обидві сторони повинні будуть досягти угоди, яка, найімовірніше, не зовсім відповідає їхньому ідеальному сценарію, але водночас убивства мають припинитися", - зазначив він.

Вітакер зазначив, що його не турбує, що суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, таких як Китай, зблизить двох супротивників США.

"У нас, як у Сполучених Штатів Америки, всі карти в руках, – сказав Вітакер. І найголовніше, усі карти в руках у Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває та не сіє хаос, то вони можуть це зробити".

При цьому, за словами посла США при НАТО, у Трампа є інші доступні варіанти, окрім санкцій: "Президент Трамп у збирається, як він і оголосив, запровадить ці вторинні санкції 8 серпня, якщо у нас не буде припинення вогню, але це не те, чим він обмежується. Президент Трамп продовжує мати доступні йому варіанти, і він використовуватиме їх, якщо вважатиме за потрібне".

Теги: #вітакер_метью #санкції_рф #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:41 02.08.2025
Байден попереджає про "темні часи для Америки" - ЗМІ

Байден попереджає про "темні часи для Америки" - ЗМІ

03:18 02.08.2025
Сенатор Грем: Трамп прагне миру, а не війни, але краще з ним не жартувати

Сенатор Грем: Трамп прагне миру, а не війни, але краще з ним не жартувати

02:29 02.08.2025
Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

00:55 02.08.2025
Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

15:36 27.07.2025
Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

13:36 27.07.2025
Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься капітанів тіньового флоту РФ та ВПК, – радник Зеленського

Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься капітанів тіньового флоту РФ та ВПК, – радник Зеленського

18:08 25.07.2025
Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

12:44 19.07.2025
Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

16:02 18.07.2025
ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

15:44 18.07.2025
ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України

У Росії атаковані заводи ВПК

ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби, - поліція

ОСТАННЄ

В Росії після вибухів зупинив роботу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр" – джерела

Шмигаль підписав наказ про запуск системи управління постачанням DOT-Chain

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Росіяни атакували дронами Дружківку на Донеччині: щонайменше 5 людей поранено

Всеукраїнські навчання волонтерів загонів швидкого реагування УЧХ стартували на Львівщині

Росіяни атакували село в Запорізькому районі: поранено двоє людей, пошкоджено 100 будинків

Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались двоє дітей

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

Росіяни вбили двох жителів у Покровську на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА