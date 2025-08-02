Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного вирішення війни в Україні, оскільки наступного тижня набудуть чинності суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту… Він продає це Китаю. Він продає це Індії. Він продає Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через ведення бізнесу з Росією, і Росія не матиме жодних друзів. У них не буде жодних торговельних партнерів. І їхня здатність фінансувати цю війну закінчиться", - сказав він в інтерв’ю Newsmax.

За словами Вітакера, припинення вогню можна досягти лише дипломатичним шляхом та шляхом переговорів. "Обидві сторони повинні будуть досягти угоди, яка, найімовірніше, не зовсім відповідає їхньому ідеальному сценарію, але водночас убивства мають припинитися", - зазначив він.

Вітакер зазначив, що його не турбує, що суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, таких як Китай, зблизить двох супротивників США.

"У нас, як у Сполучених Штатів Америки, всі карти в руках, – сказав Вітакер. І найголовніше, усі карти в руках у Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває та не сіє хаос, то вони можуть це зробити".

При цьому, за словами посла США при НАТО, у Трампа є інші доступні варіанти, окрім санкцій: "Президент Трамп у збирається, як він і оголосив, запровадить ці вторинні санкції 8 серпня, якщо у нас не буде припинення вогню, але це не те, чим він обмежується. Президент Трамп продовжує мати доступні йому варіанти, і він використовуватиме їх, якщо вважатиме за потрібне".