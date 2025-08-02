Всеукраїнські навчання волонтерів загонів швидкого реагування УЧХ стартували на Львівщині

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Всеукраїнські щорічні навчання загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) проходять у Львівській області.

"Ці навчання — реальна можливість для кожного з волонтерів зміцнити впевненість у своїх діях, коли йдеться про порятунок людських життів. Адже це не лише про отримання знань — це ще й про формування команди однодумців, яка завжди готова прийти на допомогу. Саме під час практичних тренувань формуються навички та вміння працювати під час реальних надзвичайних ситуацій", — зазначила начальник служби реагування на надзвичайні ситуації УЧХ Олена Куца.

Як повідомив УЧХ на своєї офіційній сторінці у Фейсбуці, у навчаннях беруть участь понад 120 волонтерів з різних регіонів України, зокрема з прифронтових областей.

Волонтери отримають не лише теоретичні знання, але і матимуть змогу застосувати свої навички під час практичних сценаріїв, максимально наближених до реальних умов. Вони відпрацюють такі дії, як транспортування постраждалих, надання першої домедичної допомоги, реагування на пожежі та обстріли.

До навчань також долучаться представники ДСНС України.