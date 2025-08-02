Інтерфакс-Україна
Події
12:18 02.08.2025

Росіяни атакували село в Запорізькому районі: поранено двоє людей, пошкоджено 100 будинків

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Росіяни атакували село в Запорізькому районі: поранено двоє людей, пошкоджено 100 будинків
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни у суботу атакували одне із сіл у Запорізькому районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Поранені двоє людей - госпіталізовані з травмами. Пошкоджені близько 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері", - написав він у телеграм у суботу.

Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Надзвичайники пожежу вже локалізували, додав Федоров.

Крім того, руйнувань зазнали й школа та амбулаторія.

Федоров також розмістив відео після обстрілу з пошкодженими будинками.

Теги: #запорізька #обстріл

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