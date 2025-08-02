12:18 02.08.2025
Росіяни атакували село в Запорізькому районі: поранено двоє людей, пошкоджено 100 будинків
Фото: Запорізька ОВА
Росіяни у суботу атакували одне із сіл у Запорізькому районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
"Поранені двоє людей - госпіталізовані з травмами. Пошкоджені близько 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері", - написав він у телеграм у суботу.
Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Надзвичайники пожежу вже локалізували, додав Федоров.
Крім того, руйнувань зазнали й школа та амбулаторія.
Федоров також розмістив відео після обстрілу з пошкодженими будинками.