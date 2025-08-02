Інтерфакс-Україна
Події
11:56 02.08.2025

У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались двоє дітей

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом травмування дітей на канатній дорозі у парку "Перемога" у Києві.

"Встановлено, що вчора ввечері двоє малолітніх зіткнулись під час катання на атракціоні, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції Києва у телеграм у суботу.

Рятувальники спустили дітей з висоти, а медики госпіталізували 10-річну дівчинку із переломом руки та 12-річного хлопця із травмами грудної клітки та живота до лікарні, деталізували у поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 КК України — порушення вимог законодавства про охорону праці; ч. 1 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

"У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання атракціону, документацію та відео. Триває досудове розслідування", - зазначили у поліції.

Теги: #київ #діти #канатна_дорога #травмування

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