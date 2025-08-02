Інтерфакс-Україна
Події
11:45 02.08.2025

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

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Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

У Херсоні дві людини загинули у суботу зранку через обстріли росіян, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у телеграм.

"Зранку через ворожий обстріл Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок атак окупантів ще двоє людей поранені, додав Прокудін.

Крім того, у Дніпровському районі Херсона росіяни обстріляли житловий будинок. "Внаслідок атаки загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої оселі", - написав начальник ОВА.

За його даними, 1 серпня у Херсонській області одна людина загинула, ще 9 дістали поранення.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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