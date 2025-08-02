Інтерфакс-Україна
Події
10:51 02.08.2025

Понад добу приборкували пожежу в Білій Церкві після обстрілу в ніч на 1 серпня

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Понад добу приборкували пожежу в Білій Церкві після обстрілу в ніч на 1 серпня
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Київській області понад добу тривала ліквідація масштабної пожежі, спричиненої російською атакою у ніч на 1 серпня по Білоцерківському району, повідомила пресслужба ДСНС.

"Внаслідок обстрілу загорівся промисловий об’єкт у місті Біла Церква. Вогонь охопив площу 10 тисяч кв. м. Ліквідація безупинно тривала понад добу. Лише о 05:50 2 серпня вдалося повністю загасити полум’я", - йдеться у повідомленні у телеграм у суботу.

До гасіння залучили 106 рятувальників і 34 одиниці техніки ДСНС. Працювали в надзвичайно складних умовах — із застосуванням спеціалізованої техніки, роботизованих комплексів та резервних джерел води, щоб не дати вогню поширитися ще далі.

Теги: #пожежа #біла_церква #ліквідація

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