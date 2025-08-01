Інтерфакс-Україна
Події
07:44 01.08.2025

На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки по Білоцерківському району

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На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки по Білоцерківському району
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч на п’ятницю російські війська завдали серію ударів по Білоцерківському району Київської області, внаслідок атаки у Білій Церкві сталися масштабні пожежі на території цивільних підприємств, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі вранці.

"Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні ДСНС.

 

Теги: #наслідки #київщина #атака

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