Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу дев'ять постраждалих та один загиблий, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Молодіжне, Чорнобаївка, Білозерка, Олександрівка, Станіслав, Кізомис, Берегове, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Ромашкове, Новодмитрівка, Зарічне, Берислав, Осокорівка, Вірівка, Золота Балка, Хрещенівка, Високе, Нововоронцовка, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.