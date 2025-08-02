2 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1256 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1256 RUSSIAN AGRESSION

2 серпня в Україні відзначають День ушанування пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів.

Ще сьогодні Міжнародний день пива, День народження поштової скриньки, Міжнародний день поні, Міжнародний день блюзу, Міжнародний день алопеції, Міжнародний день близнюків,

Православна церква - перенесення мощей святого первомученика Стефана.

Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів

У ніч із 2 на 3 серпня 1944 р. у таборі смерті Аушвіц-Біркенау нацисти вбили від трьох до чотирьох тисяч ромських в'язнів.

Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.

День ушанування пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам’яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включно з сучасними конфліктами.

Це день вшанування відважних чоловіків і жінок, які служили в лавах десантників. Десантників навчають вистрибувати з літаків і гелікоптерів у зону бойових дій. Вони відіграють життєво важливу роль у військовій справі, і багато з них гинуть заради своєї країни.

Міжнародний день пива

Щорічне неофіційне свято, яке відзначається в першу п’ятницю серпня12. Свято було засноване 2007 року власником бару Джессом Авшаломовим у місті Санта-Круз, Каліфорнія.

День народження поштової скриньки

Це свято засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні в 1858 році. Поштові скриньки стали невід’ємною частиною будівель у світі, які забезпечували зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції.

Міжнародний день поні

Міжнародний день поні відзначається щороку 2 серпня — це свято для шанувальників My Little Pony і не тільки.

Коли йдеться про попкультуру 80-х і 90-х, одне ім’я точно викликає ностальгію в мільйонів: My Little Pony. І хоча ці яскраві, чарівні поні з великими очима здаються просто дитячими іграшками, насправді вони стали символом цілого фанатського руху, що об’єднав колекціонерів, художників, геймерів і навіть дорослих глядачів.

Міжнародний день блюзу

Міжнародний день блюзової музики, що відзначається в першу суботу серпня, - це день, присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики, це свято ритму й душі.

Міжнародний день алопеції

Щорічно в першу суботу серпня у всьому світі відзначають День алопеції. Алопеція (з латини перекладається як облисіння) – патологічне випадіння волосся, яке призводить до його повного або часткового зникнення на голові або ділянках тіла.

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня заведено вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться з 1976 року.

Фестиваль заснувала група жителів Твінсбурга, штат Огайо, під керівництвом Рея Дерсінга та Арі Хілера. Ідейними натхненниками свята виступає пара однояйцевих близнюків – Мойсей та Аарон Уілкокси. Вони у 1819 році купили 4000 акрів землі, 6 з яких вирішили пожертвувати на будівництво школи за умови, що стара та сумна назва міста Міллсвіл буде змінена на Твінсбург (дослівно – "місто двійнят").

Через 150 років на святкуванні 200-річчя міста була проведена вечірка, яку відвідало 36 пар близнюків. Побачивши потенціал свята, місцеві жителі вирішили зробити його щорічним.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Іллі Семеновича (Симоновича) Вугмана (1890-1962), українського бібліолога, бібліографознавця, бібліотекознавця, педагога, організатора, теоретика та практика бібліотечної справи; зробив значний внесок у розвиток бібліотекознавства й бібліографії, розширення масштабів діяльності Одеської державної публічної бібліотеки (нині - Одеська національна наукова бібліотека), формування одеської бібліотечно-бібліографічної школи;

120 років від дня народження Івана Григоровича Підоплічка (1905-1975), українського зоолога, палеонтолога, палеогеографа, теріолога, еволюціоніста;

105 років від дня народження Богдана Івановича Осадчука (1920-2011), українського історика, журналіста, публіциста, дослідника історії Центральної та Східної Європи;

100 років від дня відкриття в Києві (1925) стадіону "Локомотив" (зазнав значних руйнувань під час ракетного обстрілу російською армією 23.01.2024 р.).

32 роки від дня народження Сергія Нігояна, учасника і одного з бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитого під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

Ще в цей день:

1918 - Гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1953 - У Києві відкривають дитячу залізницю;

1989 - Трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

2014 - Суд Тбілісі заочно арештовує експрезидента Міхеіла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 - З МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 - Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

Церковне свято:

День перенесення мощей святого першомученика Стефана

Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.