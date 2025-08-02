Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

Україна готова до прямих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і Путіним, однак прогрес у цьому напрямку блокується російською стороною, заявила в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час екстренного засідання Ради Безпеки ООН, ініційованого Україною після масованого ракетно-дронового обстрілу РФ в ніч на 31 липня.

"Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, оскільки всі фактичні рішення в Росії може приймати лише він. Під час останньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі 23 липня ми запропонували організувати таку зустріч до кінця серпня. Але жодного прогресу не досягнуто", - наголосила вона.

За словами української сторони, Кремль створює ілюзію дипломатичного процесу, щоб виграти час, послабити санкційний тиск і захопити нові території. Україна закликає перейти від технічних консультацій і публічних заяв до прямих переговорів на рівні лідерів.

"Сполучені Штати запропонували це. Україна підтримала це. Зараз потрібна готовність Росії", - зазначила Гайовишин.

Українська делегація звернула увагу Ради Безпеки на системний терор з боку РФ, який супроводжується постачанням дронів, ракет та боєприпасів з Ірану та КНДР, попри резолюції ООН. Китайські компанії також продовжують надавати РФ товари подвійного призначення та обладнання.

"Російський режим не зупиниться, якщо його не змусять. Якщо ми не зможемо протистояти йому, він продовжуватиме свою агресію та незаконну окупацію і вчинятиме все більше воєнних злочинів та злочинів проти людяності (…) У грудні 2024 року Путін зауважив, що коли все спокійно, виважено та стабільно, росіянам стає "нудно". Це схоже на застій. Вони хочуть, цитую, "якоїсь двіжухи". Це моторошне зізнання показує, що всі виправдання, які ми чули від Росії з 2014 року, є чистою брехнею", - в.о. постійного представника України.

Україна закликала Раду Безпеки ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Гайовишин також наголосила на необхідності негайної та повної синхронізації та розширення всіх санкцій, безумовного і повного ембарго на експорт товарів і технологій подвійного призначення до Росії, рішучих скоординованих дій для повного блокування всіх фінансових потоків від продажу російських енергоресурсів, суворих заходів проти тіньового флоту Росії та компаній, негайного звільнення всіх українських цивільних заручників і військовополонених, а також повернення примусово депортованих українських дітей.

"Російська делегація сидить у цій залі та говорить про дипломатію, поки їхні ракети та бойові безпілотники вражають будинки людей, лікарні та дитячі садки. Вони говорять про переговори, водночас розширюючи лінію фронту та мобілізуючи ще більше чоловіків, які помруть у війні, яку самі ж і розв'язали", - зазначила в.о. постійного представника України.

Вона наголосила, що Росія очікує на поразку міжнародного права, однак цього не станеться.

"Вони вважають, що світ відвернеться, а правосуддя буде уникнуто. Don’t push the horses", - сказала Гайовишин, цитуючи українського боксера Олександра Усика.

"Цього не станеться. Російські ілюзії розіб'ються об незламну стійкість українського народу. Російські ілюзії розіб'ються об непохитну волю міжнародної спільноти, бо ми єдині в захисті справедливості та свободи", - додала вона.

Як повідомлялося, Україна ініціювала екстренне засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві.

Станом на зараз відомо про щонайменше 31 цивільного, включно з 5 дітьми, які стали стали жертвами атаки на Київ 31 липня. Також у столиці було поранено 159 цивільних осіб, зокрема 16 дітей.