НАТО та США розробляють нову схему фінансування військової допомоги Україні - ЗМІ

США та європейські країни НАТО розробляють новий механізм для постачання військової допомоги Україні за кошти від європейських членів Альянсу, повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, процес почнеться з того, що Київ складе списки найбільш необхідних озброєнь, які джерела називають пріоритетні списки потреб України (PURL), що складаються з пакетів на суму близько $500 млн.

Якщо одна з європейських країн готова передати Україні певну частину цього списку, вона зможе придбати відповідну заміну в США, при цьому оминаючи тривалі процедури затвердження військових поставок, але повинна буде оплатити заміну авансом.

Європейські країни також матимуть можливість замовляти необхідні товари безпосередньо у США або через НАТО, пише видання.

Як мінімум один транш військових поставок Україні вже обговорюється за цією схемою, розповіли Reuters два джерела.

Союзники сподіваються, що таким чином вдасться поставити Україні зброї на суму $10 млрд.

"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Нам потрібні такі обсяги", - цитує агентство слова європейського чиновника.

НАТО відмовилося коментувати ситуацію, а в Білому домі, Пентагоні та українському посольстві у Вашингтоні на запити Reuters не відповіли.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-nato-developing-novel-funding-mechanism-ukraine-weapons-transfers-2025-08-01/