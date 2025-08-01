Інтерфакс-Україна
Події
22:12 01.08.2025

Зеленський про ракетний удар по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав місце ракетного удару РФ в ніч на четвер та віддав шану загиблим мешканцям, чия кількість перевищила 30 осіб.

"Неможливо виправдати те, що робить Росія. Ми ніколи не пробачимо вбивства наших людей, ці жорстокі удари. Вчорашнім ударом по Києву Росія забрала життя 31 людини. 179 отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам, близьким та всім, хто втратив найдорожче. Це був один із найжорстокіших ударів по столиці", - написав він в соцмережі Х.

Президент в п'ятницю на місці зруйнованої секції дев'ятиповерхового житлового будинку поспілкувався з людьми. "Держава обов'язково допоможе та підтримає всіх постраждалих", - підкреслив він та подякував усім, хто працював на місці події, зокрема, тим, хто рятував, лікував та розчищав завали.

"Така взаємна підтримка неймовірно важлива. Ми обов'язково продовжимо наші зусилля для забезпечення кращого захисту наших людей", - зазначив він.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1951358474677317644

Теги: #рф #удар #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 01.08.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, 5 шпиталізовані - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, 5 шпиталізовані - Синєгубов

22:44 01.08.2025
РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждала

РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждала

21:52 01.08.2025
У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

20:33 01.08.2025
Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

20:27 01.08.2025
Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

20:19 01.08.2025
Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем

Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем

18:25 01.08.2025
Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

16:06 01.08.2025
Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

15:35 01.08.2025
Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

11:26 01.08.2025
У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня, загинула 31 людина

У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ 31 липня, загинула 31 людина

ВАЖЛИВЕ

У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

У Харкові вже п'ятеро постраждалих

АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

ОСТАННЄ

Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

У Харкові вже п'ятеро постраждалих

Через удар російської "Молнії" по Харкову постраждала дитина - мер

Кабмін призначив Некрасова і Юхимчук заступниками міністра енергетики і Зубовича - заступником міністра економіки

Трамп наказав розмістити атомні підводні човни "у відповідних районах" через заяви Медведєва

Польща працює над 48 та 49 пакетами допомоги Україні - Сікорський

Повернення інституційної незалежності НАБУ та САП важливе не лише для України, а й для ЄС – Матернова

Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня – розмова Свириденко з Георгієвою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА