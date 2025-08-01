Зеленський про ракетний удар по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав місце ракетного удару РФ в ніч на четвер та віддав шану загиблим мешканцям, чия кількість перевищила 30 осіб.

"Неможливо виправдати те, що робить Росія. Ми ніколи не пробачимо вбивства наших людей, ці жорстокі удари. Вчорашнім ударом по Києву Росія забрала життя 31 людини. 179 отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам, близьким та всім, хто втратив найдорожче. Це був один із найжорстокіших ударів по столиці", - написав він в соцмережі Х.

Президент в п'ятницю на місці зруйнованої секції дев'ятиповерхового житлового будинку поспілкувався з людьми. "Держава обов'язково допоможе та підтримає всіх постраждалих", - підкреслив він та подякував усім, хто працював на місці події, зокрема, тим, хто рятував, лікував та розчищав завали.

"Така взаємна підтримка неймовірно важлива. Ми обов'язково продовжимо наші зусилля для забезпечення кращого захисту наших людей", - зазначив він.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1951358474677317644