Польща працює над 48 та 49 пакетами допомоги Україні - Сікорський

Польща працює над 48 та 49 пакетами допомоги Україні, планує надати значну підтримку оборонним можливостям цього року, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми обговорили 47-й пакет військової допомоги та працюємо над наступними двома. У рамках пакетів 48 та 49 ми плануємо надати значну підтримку Україні оборонним можливостям цього року. Я поки що не можу обговорювати деталі", - сказав Сікорський під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Польщі.

За словами Сікорського, експерти двох країн зустрілися, щоб обговорити можливості спільного використання коштів програми SAFE.

"Ми домовилися зміцнити співпрацю між нашими оборонними галузями промисловості. У цьому плані ми можемо багато чого запропонувати один одному", - повідомив міністр.

Окремо він наголосив, що потрібно усвідомити, що російський тіньовий флот ставить під загрозу всю екосистему Балтійського моря.

Як повідомлялося, 1 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Республіку Польща на запрошення свого польського колеги, віцепрем’єр-міністра — міністра закордонних справ Радослава Сікорського.