Улютін розповів про план дій Мінсоцполітики на коротко- та середньостроковий періоди

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін розповів про план дій на короткостроковий та середньостроковий періоди.

"Представив свої пріоритети як міністра соціальної політики, сімʼї та єдності Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів", - написав Улютін в мережі Facebook.

За його словами, план дій відомства на короткостроковий (100 днів) та середньостроковий періоди: зміна підходів до пенсійного забезпечення (гарантовані виплати по досягненню віку, трансформація спеціальних пенсій у професійні, обовʼязкова накопичувальна система); базова соціальна допомога та реформа прожиткового мінімуму; розвиток соціальних послуг за підходом "гроші ходять за людиною", кейс-менеджмент та перехід до адресної підтримки; запуск "єдиного вікна" для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО), де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду; індивідуальна комплексна підтримка людей з інвалідністю за міжнародними стандартами, допомога з працевлаштуванням, засоби реабілітації.

"Система соціального забезпечення повинна відповідати запитам людей та бути адресована не за статусом, а за потребами. Залучатимемо народних депутатів на ранніх етапах розробки реформ", - додав він.