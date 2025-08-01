Інтерфакс-Україна
Події
18:25 01.08.2025

Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

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Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

Російські удари по Києву демонструють, що Росія не зацікавлена у мирі, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Нічний терор проти Києва ще раз підтвердив, що президент Росії Путін зацікавлений не в мирі, а в підкоренні України. Цілеспрямований обстріл житлових будинків, шкіл та лікарень є свідомим військовим злочином. Єдиний шлях вперед - це сильний міжнародний тиск на Росію та ефективна підтримка України", - написав він в соцмережі Х.

Теги: #україна #тиск #війна #чехія #рф

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