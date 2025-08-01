Двоє жителів Харківщини отримали контузію і поранення внаслідок ворожого удару

У ніч проти п'ятниці російські військові скинули з дрону боєприпас на Токарівку Дергачівської громади Харківської області, постраждали мирні мешканці.

"Унаслідок детонації вибухового пристрою поранення отримали двоє місцевих мешканців 64-х та 62-х років. З контузіями і численними уламковими пораненнями м'яких тканин тіла чоловіків було госпіталізовано до лікарні у Харків. Наразі їхній стан оцінюється як середній, загрози життю немає", - написав начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.