Інтерфакс-Україна
Події
15:44 01.08.2025

Двоє жителів Харківщини отримали контузію і поранення внаслідок ворожого удару

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У ніч проти п'ятниці російські військові скинули з дрону боєприпас на Токарівку Дергачівської громади Харківської області, постраждали мирні мешканці.

"Унаслідок детонації вибухового пристрою поранення отримали двоє місцевих мешканців 64-х та 62-х років. З контузіями і численними уламковими пораненнями м'яких тканин тіла чоловіків було госпіталізовано до лікарні у Харків. Наразі їхній стан оцінюється як середній, загрози життю немає", - написав начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Теги: #вибуховий_пристрій #харківська_область

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