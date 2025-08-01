Інтерфакс-Україна
Події
13:26 01.08.2025

Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

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Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар засудив російські удари по житлових районах Києва, які призвели до смертей цивільних.

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - написав він у соцмережі Х.

Міністр додав, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку для України.

Теги: #київ #атака_рф #ізраїль #мзс

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