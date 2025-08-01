На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

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У Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, переобладнаний під медичне авто бойового підрозділу, всередині знаходилися цивільні люди, які не мали відношення до медичної служби, повідомляє Державна прикордонна служба України у п'ятницю.

"Встановлено, що водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тис. доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тис. євро", - повідомляє прес-служба ДПСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що водія затримано, йому оголошено про підозру, а "пасажира" притягнуто до адміністративної відповідальності.

Справу розслідують.