Інтерфакс-Україна
Події
12:24 01.08.2025

На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

1 хв читати
На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ
Фото: https://t.me/DPSUkr/

У Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, переобладнаний під медичне авто бойового підрозділу, всередині знаходилися цивільні люди, які не мали відношення до медичної служби, повідомляє Державна прикордонна служба України у п'ятницю.

"Встановлено, що водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тис. доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тис. євро", - повідомляє прес-служба ДПСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що водія затримано, йому оголошено про підозру, а "пасажира" притягнуто до адміністративної відповідальності.

Справу розслідують.

Теги: #мікроавтобус #дпсу #затримання #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 01.08.2025
СБУ викрила ексмедсестру на підготовці прориву російських ДРГ під Сумами

СБУ викрила ексмедсестру на підготовці прориву російських ДРГ під Сумами

17:24 31.07.2025
Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

17:38 30.07.2025
Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

15:22 30.07.2025
В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

15:17 30.07.2025
СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

13:33 30.07.2025
ДБР викрило посадовця ДСНС, який намагався за $19 тис. переправити військовозобов'язаного в Румунію

ДБР викрило посадовця ДСНС, який намагався за $19 тис. переправити військовозобов'язаного в Румунію

12:28 30.07.2025
На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

11:40 30.07.2025
На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

10:28 30.07.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

12:46 28.07.2025
У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

До двох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Краматорську

ОСТАННЄ

Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ

Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

ППО збила у липні 117 ракет та майже 3 тис ударних БпЛА – Повітряні сили ЗСУ

При розділені Мінкультури не треба плутати страткомунікації та інформполітику - Кравчук

Процедуру передачі ТОК Gulliver в управління консорціуму державних банків завершено

На вихідних в Україні тепла погода без опадів, подекуди – короткочасні дощі та грози

Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які причетні до вбивства мирних жителів Бучі – генпрокурор

Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА