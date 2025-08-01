Інтерфакс-Україна
Події
12:12 01.08.2025

Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

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Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило дані воєнного злочинця — командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні.

"Підполковник зс рф нєґруб руслан ніколаєвіч— командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — м. корєньовск, краснодарський край). Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення", - йдеться у повідомленні ГУР МО у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що воєнний злочинець руслан нєґруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. моздокським рувс республіки північна осетія-аланія. Випускник ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

Одружений із нєгруб надєждой івановной, народженою 8 березня 1981 року.

Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: ставропольський край, м. будьонновск, вул. мікрорайон сєвєрний, буд. 1, кв. 76.

"ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.

Теги: #гур_міноборони #воєнний_злочинець

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