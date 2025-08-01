Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського удару по Києву зросла до 31 людини, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох. Натепер внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина", — зазначив очільник КМВА.

Раніше повідомлялось про 28 загиблих, з яких 3 – діти. Загалом постраждали 159 людей, серед них 16 дітей.