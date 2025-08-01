З-під завалів у Святошинському районі Києва деблоковано ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 28

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів у Святошинському районі Києва після ракетного удару РФ у ніч на 31 липня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"28 людей загинуло, серед яких 3 дітей – 3, 6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей", – зазначили у ДСНС.

Роботи тривають, інформація оновлюється.

В свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також підтвердив цю інформацію: "Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів.

Кількість жертв зросла до 28".