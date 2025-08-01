Інтерфакс-Україна
Події
08:00 01.08.2025

США запроваджують візові санкції проти посадовців Палестинської адміністрації та членів ОВП

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США запроваджують візові санкції проти посадовців Палестинської адміністрації та членів ОВП

Сполучені Штати запровадили візові санкції проти посадових осіб Палестинської адміністрації та членів Організації визволення Палестини (ОВП) за недотримання зобов’язань відповідно до американського законодавства, йдеться в офіційному пресрелізі, опублікованому на вебпорталі Білого дому.

Державний департамент США повідомив Конгресу, що ОВП та Палестинська адміністрація не виконують вимог Закону про дотримання зобов’язань ОВП 1989 року (PLOCCA) та Закону про мирні зобов’язання на Близькому Сході 2002 року (MEPCA).

Як зазначається, йдеться, зокрема, про ініціювання та підтримку дій у міжнародних організаціях, які суперечать попереднім зобов’язанням у межах Резолюцій Ради Безпеки ООН №242 та №338, зусилля щодо інтернаціоналізації конфлікту з Ізраїлем, включаючи подання до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду, а також про продовження підтримки тероризму.

У зв’язку з цим США застосували положення розділу 604(a)(1) MEPCA та відмовили у візах відповідним особам.

"В наших інтересах національної безпеки накладати наслідки та притягувати ОВП та ПА до відповідальності за невиконання своїх зобов’язань та підрив перспектив миру", — заявили в Білому домі.

 

Теги: #палестина #санкції #сша #посадовці

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