Інтерфакс-Україна
Події
04:06 01.08.2025

Окупанти втратили 88 осіб на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку 88 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 37 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п’ятдесят два – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27280

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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