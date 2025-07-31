Інтерфакс-Україна
Події
22:09 31.07.2025

"Укрзалізниця" вводить верифікацію через Дія.Підпис на три потяги

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АТ "Укрзалізниця" вводить верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків на три поїзди : №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп, повідомляє пресслужба компанії в четвер.

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня", - йдеться у телеграм-каналі "УЗ".

Зазначається, щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".

У компанії додали, що залишили продаж квитків на ці поїзди також доступним в низці кас. Цей доступ забезпечили для пасажирів, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити. Така функція наявна в

Чопі (каса №2); Ужгороді (каса №2); Львові (каса №1); Одесі (каси №14 та №2) та Києві (каса №21 та 22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - наголосили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця", у відповідь на дефіцит квитків, поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис", яка працює для міжнародних рейсів, також і для п'яти популярних внутрішніх поїздів.

Таким чином, на першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси: №105/106 Одеса-Київ; №91/92 Львів-Київ; №29/30 Київ-Ужгород; №12 Львів-Одеса та №27/28 Київ-Чоп.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7148

Теги: #потяги #укрзалізниця #дія

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