Інтерфакс-Україна
Події
21:09 31.07.2025

Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців

1 хв читати
Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців

Правоохоронці задокументували наслідки ударів російських БпЛА по Куп'янську (Харківська обл.): поранено двох мирних мешканців.

"Близько 9:30 внаслідок влучання fpv-дрона отримав поранення 51-річний чоловік. Орієнтовно о 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу: поранено 54-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, о 17:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 30.07.2025
Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

16:11 30.07.2025
Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

15:24 30.07.2025
У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

12:54 30.07.2025
Через ворожий удар по передмістю Харкова спалахнула пожежа, постраждали три людини

Через ворожий удар по передмістю Харкова спалахнула пожежа, постраждали три людини

10:33 30.07.2025
Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

09:00 30.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

08:07 30.07.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

07:24 30.07.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

15:19 29.07.2025
Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

12:31 29.07.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Кількість загиблих у Києві зросла до 15 людей, серед них 2 дітей

Кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей – ДСНС

ОСТАННЄ

АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

"Укрзалізниця" вводить верифікацію через Дія.Підпис на три потяги

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб - КМВА

Danish Ambassador visits site of Russian strike in Kyiv

Посол Данії відвідав місце російського удару в Києві – ДСНС

На Запоріжжі з прифронтового села евакуйовано 7 людей, серед них – 2 дітей

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА