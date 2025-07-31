Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців

Правоохоронці задокументували наслідки ударів російських БпЛА по Куп'янську (Харківська обл.): поранено двох мирних мешканців.

"Близько 9:30 внаслідок влучання fpv-дрона отримав поранення 51-річний чоловік. Орієнтовно о 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу: поранено 54-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, о 17:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).