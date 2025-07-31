21:09 31.07.2025
Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців
Правоохоронці задокументували наслідки ударів російських БпЛА по Куп'янську (Харківська обл.): поранено двох мирних мешканців.
"Близько 9:30 внаслідок влучання fpv-дрона отримав поранення 51-річний чоловік. Орієнтовно о 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу: поранено 54-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Крім того, о 17:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).