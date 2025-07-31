Кількість загиблих у Києві зросла до 15 людей, серед них 2 дітей

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної комбінованої атаки РФ зросла до 15 осіб, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Надійшла інформація про 15-го загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються", - написав він у Телеграмі.

Пізніше він повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

"За наявною інформацією, серед 15 загиблих - двоє дітей. Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу", - додав Ткеченко.

На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) серед загиблих внаслідок російського удару по Києву 1 дитина.

Постраждали 145 людей, з них 14 дітей.