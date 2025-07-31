УЧХ попереджає про фейковий канал, що обіцяє громадянам грошові виплати від організації

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про появу шахрайського каналу "100 років милосердя" у Telegram.

"Шахраї створили фейковий Telegram-канал "100 років милосердя". Цей канал не має жодного стосунку до Українського Червоного Хреста і поширює неправдиву інформацію про нібито грошові виплати до ювілею організації", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

В УЧХ звернули увагу, що шахраї обіцяють фінансову допомогу та гуманітарні набори для всіх українських родин і з цією метою просять перейти за підозрілими посиланнями, підписатися на інші канали та надати особисті дані.

"Ми не збираємо персональні дані чи банківські реквізити через соцмережі та боти", - зазначено у заяві УЧХ.

Український Червоний Хрест публікує офіційну інформацію лише на перевірених каналах з верифікаційною позначкою (синя галочка).

В УЧХ закликали повідомляти про підозрілу інформацію:

на адресу [email protected] або зателефонувати за номером 0 800 332 656.

УЧХ також нагадав про свої офіційні канали: Instagram - https://instagram.com/redcrossukraine

Facebook - https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Telegram - https://t.me/UkrainianRedCross та @redcrossukraine_bot

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