Інтерфакс-Україна
Події
16:01 31.07.2025

Кількість загиблих в Києві зросла до 9 – МВС

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Унаслідок російської атаки у Києві загинуло вже дев'ять людей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в телеграм-каналі.

"Станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. Працівники ДСНС вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено 4 кінологічні розрахунки. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні потерпілих", - вказується у повідомленні.

Поліцейські отримали від громадян близько 2000 повідомлень, зокрема про пошкоджене майно. На місці події слідчі продовжують приймати заяви від громадян.

Також на місцях ворожих ударів працюють мобільні центри міграційної служби та мобільні сервісні центри МВС. Люди, які залишились без документів, вже оформили щонайменше 4 ID-картки та одне посвідчення водія. Фахівці надали десятки консультацій щодо відновлення документів.

"На жаль, кількість постраждалих унаслідок атаки росії на житлові будинки продовжує зростати. Усі підрозділи системи МВС працюватимуть на місцях до повного завершення пошуково-рятувальних та аварійних робіт", - зазначили в міністерстві.

Всього до ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників.

Теги: #київ #атака_рф #загиблі #мвс

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