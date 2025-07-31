Інтерфакс-Україна
Події
12:40 31.07.2025

Сили оборони Півдня спростували інформацію про захоплення Камʼянського

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Російські окупанти не захопили Камʼянське, повідомляє командування Сил оборони Півдня України.

"Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що ситуація на напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

"На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення. Воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування", - вказали в командуванні.

Наголошується, що динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді.

"Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - резюмується в повідомленні.

Теги: #камянське #сили_оборони

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