Сили оборони Півдня спростували інформацію про захоплення Камʼянського
Російські окупанти не захопили Камʼянське, повідомляє командування Сил оборони Півдня України.
"Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності", - вказується у повідомленні.
Зазначається, що ситуація на напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.
"На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення. Воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування", - вказали в командуванні.
Наголошується, що динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді.
"Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - резюмується в повідомленні.