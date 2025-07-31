Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати росактиви, а не просто заморожувати їх

Необхідно повністю заблокувати російську військову машину, і конфіскувати російські активи та використати їх для служіння миру, а не просто заморожувати їх, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, відрізати її військову промисловість, обмежити її прибутки від енергетики і, нарешті, використати всі заморожені російські активи, включаючи вкрадені корупційним шляхом багатства, для захисту від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморожувати їх. Конфіскувати їх і використовувати для служіння миру, а не війні", - сказав Зеленський під час онлайн-виступу з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ у четвер.

Президент зазначив, що одна з головних ідей Путіна полягає в тому, що Росія більше не є частиною Європи, оскільки кордони проходять там, де вона цього хоче.

"Це повне заперечення світу після Другої світової війни. І це є основою нинішнього режиму в Росії. І ми в Європі повинні захищати себе від цього в довгостроковій перспективі. І ми будемо захищати себе", - додав він.

За словами Зеленського, РФ захопила величезну територію, але її реальний потенціал набагато менший, ніж у Європи. Він подякував президенту Фінляндії Александру Стуббу за підтримку Україна та допомогу у налагодженні зв'язків із президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп дійсно зацікавлений у припиненні війни, і ми маємо зробити все можливе, щоб США та Європа діяли спільно в інтересах безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка допомагає нашій обороні, нашому повітряному щиту, нашій стійкості", - наголосив глава держави.

Він висловив впевненість, у тому, що "настане день, коли Україна буде жити в справжньому мирі, коли ми не будемо прокидатися щоночі від сирен повітряної тривоги, коли ми відновимо безпеку і конституційний лад на територіях, які зараз окуповані, коли Росія буде змушена визнати свої справжні кордони", - резюмував він.