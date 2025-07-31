Інтерфакс-Україна
Події
11:08 31.07.2025

Глава МВС: До 10 людей можуть бути під завалами зруйнованого ракетою будинку в Святошинському районі Києва

1 хв читати
Глава МВС: До 10 людей можуть бути під завалами зруйнованого ракетою будинку в Святошинському районі Києва

Під завалами зруйнованого ворожою ракетою багатоповерхового будинку в Святошинському районі Києва можуть знаходитися ще до 10 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це попередня інформація. Я думаю, що до 10 людей можливо", - сказав міністр журналістам в четвер, відповідаючи на запитання, скільки людей ще можуть знаходитися під завалами.

Він додав: "Коли був вибух – дехто був в ліжках, дехто в коридорах, їх завалило і воно просто падали і їх завалювало бетонними плитами".

Також, за словами міністра, людей викидало з квартир вибуховою хвилею.

Голова МВС зазначив, що влучання ворожої ракети було в районі 5-го поверху: "Можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок".

"Через годину після атаки дронів були пуски ракет. Є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не вперше застосовуються", - сказав Клименко.

Загалом, за його словами, 6 ракет попали по житлових і комунальних об'єктах Києва. 70 будинків пошкоджено в столиці: 30 – в Святошинському, 40 – в Солом'янському.

На даний момент, як уточнив міністр, пошукові роботи проводяться на двох локаціях і на шести – аварійно-рятувальні. Задіяні 700 поліцейських, 500 рятувальників, працює два гелікоптери ДСНС.

Теги: #київ #завали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 31.07.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

11:45 31.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

11:16 31.07.2025
В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

10:51 31.07.2025
Глава МВС: Рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві

Глава МВС: Рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві

10:46 31.07.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

10:38 31.07.2025
ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

10:20 31.07.2025
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 52 осіб

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 52 осіб

09:42 31.07.2025
У Києві серед постраждалих 9 дітей, одна дитина загинула від ворожої атаки

У Києві серед постраждалих 9 дітей, одна дитина загинула від ворожої атаки

09:36 31.07.2025
У Києві через ворожу атаку минулої ночі постраждали понад 50 людей

У Києві через ворожу атаку минулої ночі постраждали понад 50 людей

08:51 31.07.2025
Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

ОСТАННЄ

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

У Пензі атаковано радіозавод з виробництва сучасних військових засобів зв’язку

У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати росактиви, а не просто заморожувати їх

Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду директора БЕБ

В Києві проходить акція в підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

Двоє цивільних загинули через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

США санкціонували понад 50 осіб та організацій, пов'язаних із тіньовим флотом Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА