Глава МВС: До 10 людей можуть бути під завалами зруйнованого ракетою будинку в Святошинському районі Києва

Під завалами зруйнованого ворожою ракетою багатоповерхового будинку в Святошинському районі Києва можуть знаходитися ще до 10 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це попередня інформація. Я думаю, що до 10 людей можливо", - сказав міністр журналістам в четвер, відповідаючи на запитання, скільки людей ще можуть знаходитися під завалами.

Він додав: "Коли був вибух – дехто був в ліжках, дехто в коридорах, їх завалило і воно просто падали і їх завалювало бетонними плитами".

Також, за словами міністра, людей викидало з квартир вибуховою хвилею.

Голова МВС зазначив, що влучання ворожої ракети було в районі 5-го поверху: "Можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок".

"Через годину після атаки дронів були пуски ракет. Є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не вперше застосовуються", - сказав Клименко.

Загалом, за його словами, 6 ракет попали по житлових і комунальних об'єктах Києва. 70 будинків пошкоджено в столиці: 30 – в Святошинському, 40 – в Солом'янському.

На даний момент, як уточнив міністр, пошукові роботи проводяться на двох локаціях і на шести – аварійно-рятувальні. Задіяні 700 поліцейських, 500 рятувальників, працює два гелікоптери ДСНС.