Глава МВС: Рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві

З-під завалів зруйнованого ракетою будинку в Києві рятувальники дістали постраждалого чоловіка, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт.

"Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", - додав Клименко.

Він уточнив, що до постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

"Пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених", - підсумував міністр.