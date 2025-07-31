У Києві через ворожу атаку минулої ночі постраждали понад 50 людей

У Києві через комбіновану ракетно-дронову атаку минулої ночі понад 50 людей звернулися за медичною допомогою, 30 із них госпіталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Понад 50 людей звернулися за медичною допомогою. 30 із них медики госпіталізували", - сказав він у відео, що опубліковано в телеграм-каналі мера.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років.

"Жахлива картина в Святошинському районі. Тут обвалився цілий підʼїзд житлового будинку. Рятувальники шукають людей під завалами. Наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на столицю. Але їх кількість, на жаль, може збільшитися", - сказав Кличко.

За його даними, розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим. Також тим киянам, чиї помешкання були пошкоджені чи знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла.

Раніше також повідомлялося, що у столиці внаслідок російської атаки дронами та балістикою у понад 27 локаціях. Найдужче постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони.