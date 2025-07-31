Шестеро загиблих у Києві, серед них шестирічна дитина

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок комбінованої масованої атаки ворога на Київ, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 07:42 четверга.

"Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція", - написав Ткаченко в Телеграм.

"О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-типоверхівка. Звичайний, житловий будинок. Другу годину на місці ми координуємо першочергові заходи допомоги людям. ДСНС оперативно розбирає завали. Маємо дістатися до людей, які можуть опинитися під завалами зруйнованого підʼїзду", - описав Ткаченко наслідки влучання ракети в житловий будинок.

Перед цим він підсумував руйнування у столиці внаслідок російської атаки дронами та балістикою у понад 27 локаціях. За його словами найдужче постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони.