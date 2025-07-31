05:24 31.07.2025
Ворог атакував Київ ракетами – КМВА
Росіяни завдали ракетного удару по Києву після кількагодинної атаки дронами, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм.
"Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", - написав Ткаченко.
Перед цим він повідомляв, що кількість постраждалих через атаку російських ударних БпЛА зросла до 8 осіб, серед яких двоє дітей.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1549
https://t.me/tkachenkotymur/1546