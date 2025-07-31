Ворог атакував Київ ракетами – КМВА

Росіяни завдали ракетного удару по Києву після кількагодинної атаки дронами, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм.

"Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", - написав Ткаченко.

Перед цим він повідомляв, що кількість постраждалих через атаку російських ударних БпЛА зросла до 8 осіб, серед яких двоє дітей.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1549

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