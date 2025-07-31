Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

Фото: https://www.bloomberg.com/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що нічний російський обстріл України - це відповідь Володимира Путіна на дедлайни президента США Дональда Трампа.

"Російські терористи атакували Київ. Десятки влучань по житлових будинках. Дуже складно стримувати емоції. Є тільки злість. Ми точно не забудемо і не пробачимо. Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що світ має дати свою відповідь: "трибунал і максимальний тиск".