Інтерфакс-Україна
Події
08:51 31.07.2025

Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

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Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа
Фото: https://www.bloomberg.com/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що нічний російський обстріл України - це відповідь Володимира Путіна на дедлайни президента США Дональда Трампа.

"Російські терористи атакували Київ. Десятки влучань по житлових будинках. Дуже складно стримувати емоції. Є тільки злість. Ми точно не забудемо і не пробачимо. Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що світ має дати свою відповідь: "трибунал і максимальний тиск".

 

Теги: #київ #атака_бпла_рф #свириденко

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