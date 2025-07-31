Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією. Про це повідомила агентство France-Presse (AFP), в інтерв'ю якому Сибіга зробив цю заяву.

"Україна виправить суперечливий закон про боротьбу з корупцією, який викликав протести минулого тижня, заявив AFP міністр закордонних справ перед вирішальним парламентським голосуванням у четвер, але критики запевняють, що частина депутатів можуть неохоче підтримувати зміни", - пише агентство.

"Ми очікуємо голосування завтра. Відповідний парламентський комітет вже дав своє схвалення. Ми вирішуємо це питання", – сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю AFP.

Сибіга заявив також, що протести минулого тижня довели, що Україна є демократією. "Українська влада почула їхні голоси (громадянського суспільства), а також голоси наших партнерів", – цитує міністра AFP.

Джерело: https://uk.news.yahoo.com/ukraine-fix-anti-graft-law-193754741.html?guccounter=1