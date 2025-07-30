Сили оборони відбили з початку доби 159 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27235