Інтерфакс-Україна
Події
22:31 30.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 159 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27235

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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