Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Усі активи, які є в агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) мають працювати максимально на оборону та стійкість України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалося перезавантаження АРМА. АРМА – це інституція, у якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Усі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

27 липня Зеленський підписав закон про реформу АРМА.