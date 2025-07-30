Інтерфакс-Україна
Події
18:37 30.07.2025

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

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Державний бюджет України втратив більше 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин для електронних цигарок, а у 2025 році ринок повністю перейшов у тінь, свідчать результати дослідження "Тренди нелегальної торгівлі рідинами для електронних сигарет в Україні" від Growford Institute.

За даними дослідження, обсяг нелегального ринку рідин для електронних цигарок у 2024 році склав 92,3%. Водночас, у січні–квітні 2025 року в Україні вже не було придбано жодної акцизної марки на імпортні рідини, тоді як у 2024-му - 1,76 млн, а у 2023 році таких марок було понад 6,9 млн.

В Growford Institute наголошують, що заборона ароматизаторів призвела до появи на ринку так званих "самозамісів". Виробники, використовуючи "сірі" схеми, пропонують споживачам купити всі складові електронної сигарети окремо - нікотинову основу, гліцерин, ароматизатор, контейнер для змішування - і самостійно приготувати суміш. Такі товари доступні не лише онлайн, а й у спеціалізованих магазинах, кіосках, у ТРЦ та біля станцій метро.

Аналітики Growford Institute зазначають, що основний обсяг рідин для вейпів виготовляється на території України. Однак, після викриття правоохоронцями нелегальних виробництв рідин для електронних сигарет та вилучення їх компонентів зловмисниками намагаються оскаржувати ці справи у суді під приводом, що ці інгредієнти використовуються й іншими галузями промисловості.

Окремою схемою ухилення від оподаткування є практика, коли під час продажу "самозамісів" продавці видають чеки, в яких продукція класифікується не як підакцизний товар, а як "продукти харчування", "послуги з ремонту", "дозвілля" або інші нейтральні категорії, щоб не платити акцизний податок.

В організації нагадали, що Із 11 липня 2023 року набрали чинності норми закону України № 1978-ІХ, яким забороняється виробництво, імпорт і продаж рідин для електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками.

Теги: #держбюджет #нелегальні_продажі

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