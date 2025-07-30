Інтерфакс-Україна
Події
18:10 30.07.2025

Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

1 хв читати
Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль дав оцінку мобілізаційним процесам в Україні, заявивши, що більшість тих, хто долучився до війська, зробили це свідомо, а мобілізація йде "абсолютно нормально" та "за планом".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа про мобілізацію", - заявив Шмигаль.

Шмигаль висловив думку, що "це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців".

Теги: #оцінка #шмигаль #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 30.07.2025
Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

18:34 30.07.2025
Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

17:42 30.07.2025
Чехія готує нові пакети військової допомоги - Шмигаль

Чехія готує нові пакети військової допомоги - Шмигаль

14:48 30.07.2025
Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

13:25 30.07.2025
Міноборони ініціює законопроєкт про відстрочку для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24"

Міноборони ініціює законопроєкт про відстрочку для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24"

13:12 30.07.2025
Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів

Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів

12:28 30.07.2025
На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

13:51 29.07.2025
Шмигаль та Сирський обговорили з представниками Німеччини зміцнення обороноздатності України

Шмигаль та Сирський обговорили з представниками Німеччини зміцнення обороноздатності України

13:49 28.07.2025
Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

13:14 25.07.2025
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Отримувачі компенсацій "єВідновлення" відзначають недостатні строки для використання коштів та високі ціни підрядників – дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

Довічне увʼязнення отримала медсестра з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА