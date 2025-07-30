Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

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Кабінет міністрів виділить майже 600 млн грн на завершення будівництва критичних водопостачальних проєктів у Дніпропетровській області, повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Телеграм-каналі.

Нардеп зазначив, що 319 млн грн із цієї суми надійдуть із невикористаних залишків фонду ліквідації наслідків збройної агресії, решта - з інших джерел фінансування.

Відтак на будівництво нового водогону Інгулець - Кривий Ріг уряд спрямує 322 млн грн, водогін Марганець - Нікополь - Покров - 213 млн грн, трубопровід для відведення шахтних вод у Свистуновій - 51 млн грн.

Як повідомлялося, уряд на засіданні в середу прийняв рішення про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях. Фінансування буде спрямовано на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.

"Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні. Фінансування з держбюджету спрямуємо на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо. Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", - пояснила прем`єр-міністр Юлія Свириденко.