Міноборони ініціює законопроєкт про відстрочку для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24"

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Міноборони та уряд ініціюють законопроєкт про надання відстрочки на 12 місяців для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24".

"За ініціативи Міністерства оборони, Уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.", - написав він у телеграм-каналі у середу.