Інтерфакс-Україна
Події
10:49 30.07.2025

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

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Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак
Фото: https://t.me/ermaka2022/

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Також, зазначив він, повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії.

"Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною", - наголосив Єрмак.

Він подякував команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей.

Теги: #єрмак #діти #bring_kids_back_ua #повернення

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