Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

У лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки Ізюмського району Харківської області у вівторок вранці, таким чином загальна кількість загиблих зросла до 6 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ загинули 5 мирних мешканців, що прийшли до місцевого магазину отримати гуманітарну допомогу, ще 4 дістали поранення.

Також, як повідомлялося, загинув 65-річний чоловік у м. Куп'янськ.