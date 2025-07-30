Інтерфакс-Україна
Події
10:33 30.07.2025

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

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У лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки Ізюмського району Харківської області у вівторок вранці, таким чином загальна кількість загиблих зросла до 6 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ загинули 5 мирних мешканців, що прийшли до місцевого магазину отримати гуманітарну допомогу, ще 4 дістали поранення.

Також, як повідомлялося, загинув 65-річний чоловік у м. Куп'янськ.

Теги: #загиблі #харківська_область #обстріл

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