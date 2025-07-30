Інтерфакс-Україна
Події
10:28 30.07.2025

СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

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СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині, повідомляє пресслужба СБУ.

"Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку "легких заробітків". За наявними даними, агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.

Під час таких "виходів за периметр" агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.

За наявною інформацією, рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "прорирів" вглиб території України.

Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта "на гарячому", коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Під час обушків у "крота" вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

"Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога", - зазначили в СБУ.

Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту.

Слідчі СБУ в Харківській області повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від ФСБ.

Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #агент_фсб #сбу #затримання

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