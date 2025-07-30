Інтерфакс-Україна
Події
09:48 30.07.2025

Київська влада відхилила петицію про усунення Москаля з посади голови комісії Київради з екологічної політики

2 хв читати
Київська влада відхилила петицію про усунення Москаля з посади голови комісії Київради з екологічної політики

Київська влада відхилила петицію із закликом усунути Дениса Москаля з посади голови Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

"Депутат місцевої ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою. Депутатські групи, фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради, попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада… Питання щодо відсторонення Дениса Москаля з посади голови постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики та призначення нового голови вирішується відповідною постійною комісією та Київською міською радою", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У мерії також проінформували, що з метою проведення незалежної перевірки діяльності постійної комісії Київської міськради з питань екологічної політики та враховуючи відповідне звернення громадської організації "Екопарк Осокорки", 10 червня 2025 року на пленарному засіданні Київської міськради Кличком надано протокольне доручення постійній комісії Київської міськради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції щодо направлення відповідного звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою отримання інформації щодо наявності конфлікту інтересів в діях Москаля.

Як повідомлялося, 9 липня петиція на сайті Київської міської ради із закликом усунути Дениса Москаля з посади голови Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #москаль #київрада #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 30.07.2025
Київська влада не підтримала заклик ліквідувати "Київзеленбуд"

Київська влада не підтримала заклик ліквідувати "Київзеленбуд"

10:20 29.07.2025
На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

10:29 15.07.2025
У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

18:15 10.07.2025
Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих: пропозиції направлені до Ради

Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих: пропозиції направлені до Ради

17:42 10.07.2025
Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

12:15 10.07.2025
Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

22:09 08.07.2025
Петиція до президента про присвоєння "Героя України" 16-річному Степану Чубенку набрала 25 тис. голосів

Петиція до президента про присвоєння "Героя України" 16-річному Степану Чубенку набрала 25 тис. голосів

09:42 07.07.2025
Петиція про ліквідацію "Київзеленбуду" набрала необхідні голоси

Петиція про ліквідацію "Київзеленбуду" набрала необхідні голоси

18:00 04.07.2025
Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

17:50 02.07.2025
Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих на сайті президента набрала 25 тис. голосів

Петиція про декриміналізацію контенту для дорослих на сайті президента набрала 25 тис. голосів

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

ОСТАННЄ

Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

Мінспорту і "ПлейСіті" домовилися про співпрацю уі запобіганні маніпулюванню результатами спортивних змагань

Статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, встановлено 112 українцям з початку 2025р - Мінсоцполітики

Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК, який допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" виїхати за кордон

У Львові розпочалося будівництво ТРЦ Kvartal City

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА