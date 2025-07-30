Київська влада відхилила петицію про усунення Москаля з посади голови комісії Київради з екологічної політики

Київська влада відхилила петицію із закликом усунути Дениса Москаля з посади голови Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

"Депутат місцевої ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою. Депутатські групи, фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради, попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада… Питання щодо відсторонення Дениса Москаля з посади голови постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики та призначення нового голови вирішується відповідною постійною комісією та Київською міською радою", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У мерії також проінформували, що з метою проведення незалежної перевірки діяльності постійної комісії Київської міськради з питань екологічної політики та враховуючи відповідне звернення громадської організації "Екопарк Осокорки", 10 червня 2025 року на пленарному засіданні Київської міськради Кличком надано протокольне доручення постійній комісії Київської міськради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції щодо направлення відповідного звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою отримання інформації щодо наявності конфлікту інтересів в діях Москаля.

Як повідомлялося, 9 липня петиція на сайті Київської міської ради із закликом усунути Дениса Москаля з посади голови Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики набрала необхідну для розгляду кількість голосів.