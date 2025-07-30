Інтерфакс-Україна
Події
09:27 30.07.2025

Голова АРМА Дума написала заяву на звільнення

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Голова АРМА Дума написала заяву на звільнення

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву на звільнення і просить уряд її задовольнити.

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу уряд її задовольнити", - написала Дума в мережі Facebook.

За її словами, у середу офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА, і попереду — міжнародний аудит Національного агентства.

"Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", - додала вона.

Теги: #арма #звільнення #дума_олена

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