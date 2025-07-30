Інтерфакс-Україна
Події
09:09 30.07.2025

Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою

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Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою
Фото: https://www.bloomberg.com/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначає, що завдання в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяни Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою.

"Культурна сфера зараз має багато викликів. Саме тому ми довірили керівництво сильній менеджерці з досвідом роботи з донорами та партнерами. Її завдання - навести лад у системі, забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою, зрозуміти, де є ресурс, а де потрібна зовнішня допомога", - написала Свириденко в телеграм-каналі після представлення Бережної як в.о. міністерки культури — команді міністерства та керівникам провідних національних закладів культури.

Також сторони обговорили евакуацію культурної спадщини, підтримку українського контенту, розвиток людського капіталу.

"Плануємо зробити інформаційну політику окремим напрямом роботи — задля зміцнення стійкості країни", - додала вона.

Згідно з повідомлення міністерства, Свириденко на зустрічі зазначила, що уряд усвідомлюємо важливість міжнародної підтримки і залучення донорських коштів.

"Перед нами багато викликів, і це стосується не лише збереження пам’яток, а й нового бачення політики у сфері культури", - підкреслила прем'єр.

В свою чергу, Бережна наголосила на важливості відкритого діалогу та запевнила у готовності до активної співпраці із закладами культури та митцями. 

"Культура — це основа національної безпеки, ідентичності та опора в часи війни. У межах нашої спільної роботи ви матимете змогу вносити свої пропозиції, ідеї та рішення. Ми зробимо все можливе, щоб повністю реалізувати Стратегію розвитку культури. Адже ми — команда. А без культури немає нічого. Це — те, за що ми боремося", - підкреслила в.о. міністра.

Крім того, під час зустрічі було обговорено питання вдосконалення законодавства у сфері меценатства, розвитку державно-приватного партнерства та креативних індустрій, врегулювання діяльності закладів культури та впровадження європейських стандартів, а також механізми фінансування ініціатив для популяризації України у світі.

Як повідомлялося, 28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Теги: #бережна #свириденко #мінкультури

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