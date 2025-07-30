Інтерфакс-Україна
Події
08:55 30.07.2025

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

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Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, пошкоджено вокзал у Павлограді, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом, повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниця".

"Вночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що вранці середи низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження, повідомили в УЗ.

Зокрема, №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова). №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро). №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ). №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

"Просимо планувати подорожі з урахуванням цих змін та слідкувати за оновленнями в каналі Укрзалізниці: приміські поїзди", - додали в компанії.

 

Теги: #потяги #укрзалізниця #зміни #атака

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